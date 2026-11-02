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TOP CHANNEL • SPORT
Pas 32 vitesh dhe betejash të panumërta, sporti shqiptar fiton një betejë historike, ndryshon ligji i sponsorizimeve
“Mbaji këmbët mbyllur”/ Rossi me batutën epike për Marquezin: I thashë partneres të priste 24 orë, nuk doja që vajza të lindte në ditëlindjen e tij
Rrëfimi shokues i Mario Jardel: Rrezikova vdekjen nga alkooli dhe kokaina. Nga Ancona, vetëm kujtime të shëmtuara
Napoli dhe De Bruyne ndajnë rrugët në janar? Liga Holandeze, në horizontin e mesfushorit
Ditë shkarkimesh në Premier League, edhe Crystal Palace i tregon derën trajnerit pas vetëm 16 ndeshjesh
Miqësoret për Evropianin e 2027, Kombëtarja U21 mbyll përgatitjet për përballjen me Luksemburgun
Prapaskenat për Kulusevskin: Duhej të bëja një transplant të gjurit, ja përse refuzova…
Manchester United, kostoja e dështimit, mbi 100 milionë euro të çuara dëm në 13 vitet e fundit
‘Një përfundim tejmase i vështirë’/ Manchester United zyrtarizon shkarkimin e Michael Carrik
Barcelona, ‘mbretëresha’ absolute te golit në Ligat Evropiane
Nga Interi te Kombëtarja shqiptare, Vukaj mahnit trajnerin Tafaj: Më kujton Jamal Musialën
Masat për sfidën mes Kombëtares dhe Finlandës, FSHF bën apelin për tifozët që do të vijnë në stadium
Milan shënjestron Tresoldin, Brugge vendos çmimin, ja sa kërkon klubi belg
Materazzi dhe raporti me Zidane: Është ai që nuk dëshiron të bëjë paqe. Vdekja e Jesus de Miguel më bëri që të falenderoj Zotin
Bastet sfidojnë kujtimet e Helsinkit, Shqipëria favorite në “Arena Kombëtare”
Nations League, Gjermanisë i kërkohet të reagojë, Klopp kërkon pikën e kthesës ndaj Serbisë.
Goli që na bëri krenarë në Europianin Francë 2016, Sadiku rikthehet për një lamtumirë speciale me tifozët shqiptarë
Berisha rikthehet, Manaj në krye të sulmit, Maran ka vendosur, kjo është Shqipëria që kërkon fitoren!
Kombëtarja
Bastet sfidojnë kujtimet e Helsinkit, Shqipëria favorite në “Arena Kombëtare”
12/11 16:58
Miqësoret për Evropianin e 2027, Kombëtarja U21 mbyll përgatitjet për përballjen me Luksemburgun
12/11 14:02
Goli që na bëri krenarë në Europianin Francë 2016, Sadiku rikthehet për një lamtumirë speciale me tifozët shqiptarë
12/11 13:59
Kategoria Superiore
Pas 32 vitesh dhe betejash të panumërta, sporti shqiptar fiton një betejë historike, ndryshon ligji i sponsorizimeve
12/11 13:11
Pas orëve të ankthit vjen lajmi i mirë për presidentin e Skënderbeut Ardian Takajn, ndërhyrja kirurgjikale përfundon me sukses
09/11 21:51
Tre lojtarë nga Egnatia, dy nga Tirana dhe Partizani, ja formacioni i javës në Superiore
09/11 11:52
Kategoria e Parë
Korabi dhe Flamurtari ndajnë pikët në ndeshjen e fundit të javës së 10-të, vlonjatët humbasin mundësinë për t’iu afruar kreut
08/11 15:59
Kategoria e Parë/ Fitojnë Kukësi, Iliria dhe Pogradeci, frenohet Besa e Kavajës
07/11 17:00
Disiplina nuk kursen askënd, gjoba dhe pezullime për Elbasanin, Tiranën e Dinamon
05/11 15:43
Më të lexuarat
Pas 32 vitesh dhe betejash të panumërta, sporti shqiptar fiton një betejë historike, ndryshon ligji i sponsorizimeve
Sot Shqipëri-Finlandë, policia plan masash për garantimin e sigurisë gjatë ndeshjes, ja akset që do të bllokohen në kryeqytet
Goli që na bëri krenarë në Europianin Francë 2016, Sadiku rikthehet për një lamtumirë speciale me tifozët shqiptarë
Materazzi dhe raporti me Zidane: Është ai që nuk dëshiron të bëjë paqe. Vdekja e Jesus de Miguel më bëri që të falenderoj Zotin
Nga Interi te Kombëtarja shqiptare, Vukaj mahnit trajnerin Tafaj: Më kujton Jamal Musialën
Sport - Kosova
Kosova merr një goditje para ndeshjeve të Nations League, ‘Dardanët’ humbasin Dellovën
10/11 15:19
Në prag të ndeshjeve me Izraelin dhe Irlandën, presidentja e Kosovës viziton ekipin kombëtar
10/11 13:24
Kosova shikon drejt së ardhmes, Foda: Po ndjekim futbollistë nga kampionatet ndërkombëtare
09/11 12:49
Premier League
Ditë shkarkimesh në Premier League, edhe Crystal Palace i tregon derën trajnerit pas vetëm 16 ndeshjesh
12/11 14:13
Manchester United, kostoja e dështimit, mbi 100 milionë euro të çuara dëm në 13 vitet e fundit
12/11 12:29
‘Një përfundim tejmase i vështirë’/ Manchester United zyrtarizon shkarkimin e Michael Carrik
12/11 12:04
Video
Top Channel/ Berisha rikthehet në portë, shqipëria kërkon fitoren ndaj Finlandës, formacioni i Maran
Top Channel/ Kuqezinjtë/ Prova e fundit, Shqipëria përgatitet për Finlandën, stadiumi plot dhe…
Top News- Përballjet e Kombëtares. Kuqezinjtë nisin punën, shiten biletat për sfidën me Finlandën
Top Channel/ Gara e hipizmit, Enes Brahimi triumfon në dy kategori
Top News – Kombëtarja në Nations League, Maran konfirmon tërheqjen e Balliut
Top Channel/ Fëmijët francezë vizitë në Shqipëri/Të vegjlit zhvillojnë turne së bashku me prindërit
Top News- Skandal në basketbollin grek. Arrestohet presidenti i Federatës Greke, Liolios
Top Channel/ Daja dhe i biri, nga i njëjti ekip, tani përballë, përqafimi “i fundit” përpara duelit
Top Channel/ Olsi Rama në festën e Dinamos: Nuk vij drejtor, kështu që s’e heq më Dajën nga puna
Top Channel/ Batutat në ditëlindjen e trajnerit Daja: Ky s’durohet 60 vjeç, jo 100
Top Channel/ Daja krah Irma Libohovës: Ju dua të gjithëve aktivë, përndryshe ikni në shtëpi
Top Channel/ Dinamo feston ditëlindjen e Dajës, trajneri: Merreni në dorë ju gjenerata Z
Top News – ‘E ardhmja e Shqipërisë meriton më shumë’/ Kombëtarja ngre zërin ndaj dhunës policore
Top News – Mitaj rikthehet te gjyshërit, Futbollisti viziton vendlindjen në Malësinë e Madhe
Top Channel/ Boksi, finalet nuk zhvillohen. Dhunë dhe presion, ringu “pushtohet” nga rrugaçët
La Liga
Barcelona, ‘mbretëresha’ absolute te golit në Ligat Evropiane
12/11 11:50
Cucurella zbulon prapaskenën me Mourinhon, portugezi i kërkoi t’i bënte tatuazh fytyrën në gjoks
10/11 22:59
‘Endrick ka vendosur të lërë Realin e Madridit’/ Media spanjolle e sheh talentin brazilian larg Los Blancos, Milan, Roma e Sporting ‘drejtojnë antenat’
10/11 20:24
Serie A
Napoli dhe De Bruyne ndajnë rrugët në janar? Liga Holandeze, në horizontin e mesfushorit
12/11 17:11
Milan shënjestron Tresoldin, Brugge vendos çmimin, ja sa kërkon klubi belg
12/11 10:47
Humbi kontrollin e Ferrarit në pistën e famshme, portieri i njohur i shpëton përplasjes së frikshme
11/11 18:22
Bundesliga
‘Lojtarë në Zot’/ Polemika në Gjermani, tifozët e Borussias së Dortmundit kundër festimit të golit të Nmecha
10/11 23:12
Nicklas Fullkrug zbulon: Ja se përse nuk funksionuan gjërat te Milani
10/11 20:44
Bayerni i Mynihut, vjen lajmi më i bukur, Vincent Kompany i rikthehet punës
10/11 12:07
Champions League
Surpriza në renditjen e UEFA-s, Portugalia parakalon gjigantët, Italia jashtë zonës së artë
05/11 23:22
‘Ishte mbrëmje e lumtur, por tani të mendojmë për Interin’/ Cesc Fabregas qëndron me këmbë në tokë pas goleadës historike
05/11 10:44
‘Plas’ te Napoli, ‘fluturojnë’ fyerjet mes De Bruyne dhe Lucca, shpërthejnë Politano dhe Hojlund
05/11 10:21
Shumësportësh
“Mbaji këmbët mbyllur”/ Rossi me batutën epike për Marquezin: I thashë partneres të priste 24 orë, nuk doja që vajza të lindte në ditëlindjen e tij
12/11 18:18
‘Më thanë: ‘nuk është Horner Racing, por Red Bull Racing’’/ Christan Horner rrëfen shkarkimin e tij nga skuderia e Formula 1
10/11 21:19
Një xhudist për Pallatin Elysee, çfarë e shtyn kampionin olimpik Teddy Riner të kandidojë në presidencialet e Francës
10/11 15:42
Sport Gossip
Ronaldo dhe Thierry Henry në të njëjtin serial, portugezi surprizon me projektin e ri
11/11 22:27
‘Telenovela’ Icardi-Wanda Nara shënon tjetër episod, ka grindje në rrugë, ndërhyn policia
09/11 20:09
Pas lamtumirës nga kombëtarja portugeze, Cristiano Ronaldo i lejon vetes relaks në vilën e tij prej 35 milionë eurosh
08/11 13:24